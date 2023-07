33. srečanje pri Štiabarju na Komlju: Prijetno srečanje za vse generacije

Več sto ljudi se je minulo nedeljo, 9. julija, podalo na tradicionalno srečanje pri Štiabarju na več kot 1000 m nadmorske višine. Prireditelji so Katoliško prosvetno društvo Drava (predsednik Jokej Logar, ki je vodil tudi skozi program), Živinorejska zadruga Libuče in okolica (predsednik Joško Nachbar), Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov (zbornični svetnik Štefan Domej) in Katoliška otroška mladina. Vsi so v nagovorih po­zdravili goste iz Avstrije in bližnje Slovenije, od koder prihaja vsako leto več ljudi k Štiabarju. »Na tem srečanju je še vidna slovenščina, medtem ko je drugod skoraj ni več in jezik po naših vaseh še naprej izginja, pa čeprav nekateri politiki hvalijo dobro vzdušje v deželi,« je na Komlju opomnil Domej. Srečanje se je začelo s sveto mašo, ki jo je daroval župnik na Suhi in v Žvabeku Miha Golavčnik, pevsko so mašo sooblikovale pevke Pevsko-instrumentalne skupine Žvabek. Za jed in pijačo na Komlju je poskrbela gostilna Piko. Priljubljena stalnica je otroška olimpijada, otroci so lahko na desetih stojnicah brkljali, ustvarjali umetnine in se športno udejstvovali. Stojnice je zasnovala Vida Logar, člani KPD Drava so pomagali otrokom. Vsi so si lahko na koncu izbrali darilo. Med gosti sta bila občinski predstojnik na Suhi Peter Trampusch in glasbeni etnolog Engelbert Logar.