30. koncert prijateljstva: Srečanje pevcev 

V sklopu pevske revije »Koncert prijateljstva« se pevci MoPZ Foltej Hartman iz Pliberka vsako leto srečajo z mešanim komornim pevskim zborom iz Celja, ki ga vodi Primož Leskovec, in Mešanim pevskim zborom Haliaetum iz Izole pod vodstvom Karine Oganian. V Izoli živijo pripadniki avtohtone italijanske narodne skupnosti, zbor Haliaetum pa deluje v okviru tamkajšnjega društva Italijanov. Kako je ta revija nastala? Pevec MoPZ Foltej Hartman Franc Kuežnik se spominja začetkov: »Naš že pokojni pevec, Šmihelčan Valentin Šumnik je bil v 80. letih na dopustu v Portorožu, kjer je srečal direktorja podjetja Libela Celje Jožeta Sedovnika. To podjetje je imelo moški pevski zbor.« Po naključju je Šumnik ob nakupu vina spoznal še pevca zbora Haliaetum, Luciana Stipancicha. Iz teh stikov je nastalo srečanje zborov, ki že 30 let nadaljuje tradicijo koncertov. Po razpustitvi moškega zbora Libela Celje so srečanja nadaljevali z mešanim komornim pevskim zborom iz Celja. Letošnje (že 30.) srečanje bo v Pliberku to soboto, 16. novembra, ob 19.00 v kulturnem domu. Vabljeni na poslušanje!