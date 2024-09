Urad za spomeniško varstvo vabi 29. septembra na Dan spomenikov z geslom »ROČNA/OBRT misel + izdelava«, pri čemer so na tiskovni konferenci povedali, da na Koroškem skorajda ni več velikih obrtnih in restavratorskih delavnic ter dodali, da ko se izgubi staro obrtniško znanje, to predstavlja velik izziv za varstvo spomenikov.Vodja koroškega oddelka urada za spomeniško varstvo, deželni konservator Gorazd Živkovič pravi, da v prvi vrsti ni cilj Dneva spomenikov privabiti množice. Gre v bistvu za to, da tiste osebe, ki pridejo, doživijo užitek in dobijo informacije. Na koncu pa želijo, da s pomočjo ustnega priporočila širijo pozitivno mnenje o pomenu teh zgodovinskih spomenikov, ki jih skušamo ohraniti za prihodnost. Zadnjo nedeljo v septembru na Koroškem bo predstavljenih 18 spomenikov. Med prizorišči bo tudi Korenova kapela v Bistrici na Zilji. Ta bo po celoviti obnovi leta 2023 ponovno blagoslovljena. Sledila bo dvojezična terenska maša ob 14.30 z upokojenim duhovnikom Stankom Trapom. Po maši bo predavanje arhivarja in zgodovinarja Petra Wiesfleckerja, ki bo predstavil zgodovino kapele, družine in kraja.