25 let tradicije in povezovanja

Ob visokopoletnih temperaturah so številni obiskovalci po romarski maši odšli po globaških cestah, da bi skupaj praznovali 25. jubilej cestne veselice Farant. Po povorki je župan Bernard Sadovnik pozdravil celo vrsto častnih gostov, med njimi deželnega glavarja Kaiserja, namestnika deželnega glavarja Gruberja, generalno konzulko Slovenije Balant Slobodjanac ter številne župane sosednjih občin in deželne politike. »Dogodek Farant naj bi prispeval k temu, da lahko kmetje, ki še naprej ostajajo v kmetijstvu, dolgoročno in trajnostno pridelujejo«, je poudaril Sadovnik. Poleg bogate ponudbe domačih kmečkih izdelkov so bili letos med 90 razstavljavci tudi kmetje iz Vipavske doline, ki so ob raznoliki ponudbi vin pripravljali tudi domače jedi. Krono salam je letos osvojila družina Silvia in Siegfried Uran iz Goselne vasi. Za odlično glasbo sta med drugimi poskrbela ansambel Obir Quartett in ansambel Paulič, ki je s Slakovimi pesmimi ustvaril pravo ljudsko vzdušje.