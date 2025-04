20. praznik šunke v Pliberku: Prutejeva šunka je najboljša

Recept za dobro šunko je po besedah Pruteja enostaven: dobro meso, sol, poper, česen, lovor in brinove jagode. Nato mora šunka vsaj osem tednov ležati v slani vodi. Pri kuhanju šunke Prutej ne prekorači 80 stopinj Celzija. Na kg mesa je treba računati eno uro kuhe. Šunki je treba dati čas. Potrebno pa je tudi skrbno delo, je Novicam leta 2022, ko je prvič postal cesar šunke, razkril Prutej. Tudi drugi izdelki s kmetije v Vidri vasi so bili že nagrajeni, večkrat so osvojili naslov kralja salam, pa tudi Prutejevo olje je bilo že odlikovano. Seveda sta obiskovalce tudi letos čakala Hemino pivo in nagradno žrebanje.