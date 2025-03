19. turnir kvartopircev v Pliberku: Favoriti so letos izpadli  

Na začetku turnirja so se spomnili vseh umrlih igralk in igralcev, ki so v preteklosti sodelovali pri turnirju šnopsanja v Pliberku. Tudi dva zmagovalca tega turnirja sta že rajna: Folti Hartmann iz Celovca, zmagovalec leta 2011, in Hons Nachbar iz Čirkovč, zmagovalec leta 2010.