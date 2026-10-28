17 pevcev MoPZ Bilka na intenzivnih vajah v Portorožu

»Veliko novih pesmi smo naštudirali, saj imamo tam zelo ugodne pogoje,« pravi Franci Krušic, p.d. Rupi. »Program seminarja poleg vaj obsega tudi kopanje, malo popivanja v portoroških gostilnah, v katerih strežejo Hirter pivo, obisk kazina tudi ne sme manjkati.« Nove pesmi bodo pevci naslednje leto predstavili na vigrednem koncertu. Franci Krušic je ponosen, da je MoPZ Bilka uspela pomladitev: »Smo zelo pomlajeni zbor, a želimo pritegniti še več mladih. Imamo tako lepo vzdušje v zboru, da vsi skupaj uživamo in se družimo, kar je zame nekakšen majhen fenomen.«



