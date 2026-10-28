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17 pevcev MoPZ Bilka na intenzivnih vajah v Portorožu

28.10.2026 Portorož Portorož Novice
Dve leti je od tega, kar so se člani Moškega pevskega zbora Bilka iz Bilčovsa prvič podali na intenzivne vaje v Portorož. Letos je sedemnajst pevcev v začetku septembra v hotelu Slovenija tri dni preživelo na intenzivnih vajah pod vodstvom zborovodje Christiana Laußeggerja.
Člani moškega pevskega zbora Bilka z zborovodjo

»Veliko novih pesmi smo naštudirali, saj imamo tam zelo ugodne pogoje,« pravi Franci Krušic, p.d. Rupi. »Program seminarja poleg vaj obsega tudi kopanje, malo popivanja v portoroških gostilnah, v katerih strežejo Hirter pivo, obisk kazina tudi ne sme manjkati.« Nove pesmi bodo pevci naslednje leto predstavili na vigrednem koncertu. Franci Krušic je ponosen, da je MoPZ Bilka uspela pomladitev: »Smo zelo pomlajeni zbor, a želimo pritegniti še več mladih. Imamo tako lepo vzdušje v zboru, da vsi skupaj uživamo in se družimo, kar je zame nekakšen majhen fenomen.« 

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