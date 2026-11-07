166 prijav za Dolgo noč plesa 2027, izbranih bo deset 

Kulturni delavec Milan Piko je bil ustanovni član delovne skupnosti in v času ustanovitve CCB direktor Kulturnega doma Pliberk. Deset let je bil Piko v času, ko je društvo vodila Andrea Hein (1951 – 2022), blagajnik CCB, osem let pa poslovodja. Takole se spominja ustanavljanja CCB: »S sodobnim plesom se je tedaj na Koroškem redno ukvarjala edino skupina iz Milštata okoli Andree Schleewein. Rojevanje CCB je trajalo leto in pol. Zdravko Haderlap je napisal program z naslovom Balet se zna boriti. Na njegovi podlagi smo ustanovili društvo CCB. Program je bil zelo ambiciozno zasnovan v smeri ohranjanja Kresnikovega dela oziroma umetniške dediščine.Dolgo noč plesa smo leta 2011 organizirali v zelo kratkem času in je naletela na izjemen odziv ljudi v Pliberku. Ljudje so se v bistvu prvič srečali s tem načinom plesa in so ga sprejeli z mešanimi občutki. Bili so začudeni, bili so prestrašeni, v bistvu vsi občutki so bili tedaj na planu. Preobrazba Pliberka v mesto, ki kulturo piše z veliko začetnico, se je začela s Kresnikovo vrnitvijo v domači kraj in njegovimi stiki. Zmeraj je na primer rekel, 'Zakaj ne skupaj? Dajte, naredite, poskusite'. In mislim, da smo temu tudi sledili. Za mano je vodenje prevzela Mirjam Sadjak, ki je CCB v zadnjih štirih, petih letih izredno zanimivo vodila.« Kako pa je Milan Piko 31. oktobra doživel obeležitev 15-letnice CCB? »Šlo je za predstavo, kakršne na Koroškem na področju sodobnega plesa še nismo videli. Predstava je izstopala po kakovosti plesa, vsebini in vizualnih učinkih, ki smo jih nekateri, stari skoraj 60 let, videli prvič v življenju. Razprava pa je bila kratka in se je vrtela okoli vprašanja, kako v delu CCB naslediti Johanna Kresnika. Ne moreš ga enostavno kopirati, temveč ga lahko samo interpretiraš. Tudi vse menjave v odboru društva so se vrtele okoli iskanja odgovora na vprašanje, kako ga interpretirati. Seveda si v tem procesu nismo bili nikoli enotni.«