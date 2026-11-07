166 prijav za Dolgo noč plesa 2027, izbranih bo deset 

Za ustanovitev CCB leta 2011 je bila ključna vrnitev koreografa in plesalca Johanna Kresnika (1939-2019), pionirja koreografskega gledališča, iz Nemčije na Koroško leta 2009. Zdravko Haderlap je kot plesalec in fotograf s svojim mentorjem sodeloval v Nemčiji in Braziliji. Cilj vrnitve je bil Kresnikovo vizijo družbenokritičnega plesa prenesti nazaj v domače okolje južne Koroške. Priložnost se je ponudila z Evropsko razstavo v Pliberku leta 2009. Istega leta je Kresnik prvič v domačem kraju režiral plesno-gledališko predstavo o Juri Soyferju »Auf uns kommt es an / Ta roka bo kovala svet«. Zdravko Haderlap: »Leta 2009 sem prevzel umetniško vodstvo Evropske razstave. Organiziral sem gledališko predstavo o Juri Soyferju, simpozij o Kresniku, razstavo in izdajo knjige Balet se zna boriti. Tedaj je nastala pobuda za koreografski center v Pliberku. Delovna skupnost za ustanovitev je štela 27 ljudi s celotne Koroške. Leta 2011 je CCB prvič priredil Dolgo noč plesa.«
Kulturni delavec Milan Piko je bil ustanovni član delovne skupnosti in v času ustanovitve CCB direktor Kulturnega doma Pliberk. Deset let je bil Piko v času, ko je društvo vodila Andrea Hein (1951 – 2022), blagajnik CCB, osem let pa poslovodja. Takole se spominja ustanavljanja CCB: »S sodobnim plesom se je tedaj na Koroškem redno ukvarjala edino skupina iz Milštata okoli Andree Schleewein. Rojevanje CCB je trajalo leto in pol. Zdravko Haderlap je napisal program z naslovom Balet se zna boriti. Na njegovi podlagi smo ustanovili društvo CCB. Program je bil zelo ambiciozno zasnovan v smeri ohranjanja Kresnikovega dela oziroma umetniške dediščine.Dolgo noč plesa smo leta 2011 organizirali v zelo kratkem času in je naletela na izjemen odziv ljudi v Pliberku. Ljudje so se v bistvu prvič srečali s tem načinom plesa in so ga sprejeli z mešanimi občutki. Bili so začudeni, bili so prestrašeni, v bistvu vsi občutki so bili tedaj na planu. Preobrazba Pliberka v mesto, ki kulturo piše z veliko začetnico, se je začela s Kresnikovo vrnitvijo v domači kraj in njegovimi stiki. Zmeraj je na primer rekel, 'Zakaj ne skupaj? Dajte, naredite, poskusite'. In mislim, da smo temu tudi sledili. Za mano je vodenje prevzela Mirjam Sadjak, ki je CCB v zadnjih štirih, petih letih izredno zanimivo vodila.« Kako pa je Milan Piko 31. oktobra doživel obeležitev 15-letnice CCB? »Šlo je za predstavo, kakršne na Koroškem na področju sodobnega plesa še nismo videli. Predstava je izstopala po kakovosti plesa, vsebini in vizualnih učinkih, ki smo jih nekateri, stari skoraj 60 let, videli prvič v življenju. Razprava pa je bila kratka in se je vrtela okoli vprašanja, kako v delu CCB naslediti Johanna Kresnika. Ne moreš ga enostavno kopirati, temveč ga lahko samo interpretiraš. Tudi vse menjave v odboru društva so se vrtele okoli iskanja odgovora na vprašanje, kako ga interpretirati. Seveda si v tem procesu nismo bili nikoli enotni.«
31-letni Mathias Kunauer skupaj s sestro Valentino vodi Plesni studio Kunauer v Pliberku. Iz otroštva se spominja predstave o Juri Soyferju Ta roka bo kovala svet, v kateri je nastopal tudi njegov ded Valentin Šumnik. »Poleg tega je bil Johann Kresnik sorodnik naše družine. Že mojo mamo je Zdravko Haderlap nagovarjal k pristopu v društvo CCB, a za to ni imela časa.« Leta 2021 sta se brat in sestra pridružila društvu CCB v času, ko sta ga vodila Milan Piko in Mirjam Sadjak. »Najprej sem bil član, ko je Milan pred tremi leti nehal pri CCB, pa sem od njega prevzel funkcijo tehničnega vodje. Od letos sem tajnik društva,« pravi Mathias Kunauer. Umetniški vodja društva CCB je Guido Markowitz, ki mu ob strani stoji Thales Weilinger, vodja produkcij je Silvia Essl. Društvo je za Dolgo noč plesa 2027 prejelo 166 prijav. Med njimi bo mednarodna žirija izbrala deset posameznikov ali plesnih skupin.
Del CCB danes je tudi Biro plesa Beljak, ki se posveča predvsem plesnim delavnicam na koroških šolah. Tam delata Weilinger in Esslova, trenutno edina zaposlena v društvu. »Šolske delavnice vodi Thales Weilinger, letos predvsem v Beljaku, izvajali pa smo jih tudi že na šolah v Velikovcu in Pliberku.« Kot pravi Mathias Kunauer, bi si v društvu CCB v Pliberku želeli »en prostor za ples, prostor, ki ga lahko plesalci poceni najamejo za uro ali dve.«
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