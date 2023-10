Klubaši bodo knjigo predstavili 10. oktobra v Celovcu, 13. oktobra pa na Dunaju. Če bo dovolj prijav, bo na ples peljal avtobus.

Ob tej priložnosti smo se klubaši_nje odločili_e, da bi izdali_e »brošuro«, ki povzame zgodovino KSŠŠD ter njegovo pomembno aktivistično in kulturno delo. Načrtovana brošura se je hitro razvila v knjigo s skoraj 400 stranmi, ki zajema spomine klubašev_inj vseh klubskih generacij. Po mesecih dela se je končno uresničilo: KSŠŠD bo 10. oktobra v Kammerlichtspiele v Celovcu in 13. oktobra v prostorih KSŠŠD na Dunaju (obakrat ob 19.00) predstavil knjigo z naslovom »Kol’kor zvezdic vrh neba. Sto let KSŠŠD«. Glasbeno bo predstavitev knjige spremljal Trio Adijo. Poleg tega pa so klubaši_nje mnenja, da je ob 100. obletnici ustanovitve potrebna prava fešta, kot jo poznajo vsi_e, ki so že kdaj v Klubu praznovali_e, in ki povezuje vse bivše, sedanje in bodoče klubaše_inje. Zato vas KSŠŠD prav prisrčno vabi 4. novembra 2023 na klubski ples na Dunaj. Ta bo v prostorih Sofiensäle v tretjem dunajskem okraju. Nastopali_e bodo Noreia String Quartet, Gedore, Bališ, JUDO in DJ Zeckmeista. Vstopnice za ples lahko kupite pri klubaših_injah, v knjigarni Haček in v Mohorjevi knjigarni. Poleg tega jih lahko rezervirate na našem e-mailu [email protected]. Rezervirane vstopnice lahko dobite na večer plesa pri vstopu v Sofiensäle do 21. ure. Na ples se lahko pripeljete tudi iz Koroške z avtobusom. Če bo dovolj prijav, bo avtobus podjetja Sienčnik v soboto, 4. novembra, ob 12. uri odpeljal iz celovškega kolodvora na Dunaj. Obstaja tudi možnost, da se avtobus ustavi v Grebinju pri Mochoritschu. V nedeljo, 5. novembra, se bo ob 11. uri spet odpeljal na Koroško. Za avtobusni prevoz se lahko do 15. oktobra prijavite na naš e-mail [email protected]. Povratna vstopnica za avtobusni prevoz je 60 €. Poleg tega si lahko tudi rezervirate mizo. Miza z desetimi sedeži in nekaj pijačami stane 100 €. Lahko rezervirate tudi pol mize s petimi sedeži in pijačami za ceno 50 €. Za rezervacijo mize prosim prav tako napišite e-mail na [email protected] do 26. oktobra.