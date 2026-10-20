Zgodovinarka Brigitte Entner bo prejela Rizzijevo nagrado

Kot zgodovinarka na Slovenskem znanstvenem inštitutu v Celovcu ter kot predavateljica na Univerzi v Celovcu je vedno povezovala znanstveno raziskovanje z javnim in družbenim posredovanjem zgodovine. Njeno delo daje prostor ljudem in življenjskim zgodbam, ki so bile desetletja odrinjene na rob javnega spomina in spominjanja. S svojimi raziskavami, publikacijami, razstavami in projekti (mdr. v sodelovanju z Zvezo slovenskih pregnank in pregnancev, Zvezo koroških partizanov, Zvezo slovenskih žena in Slovensko prosvetno zvezo) pomembno prispeva k temu, da postajajo različne zgodovinske izkušnje vidne ter da se različni pogledi na zgodovino Koroške srečujejo v odprtem dialogu.