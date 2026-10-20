Zgodovinarka Brigitte Entner bo prejela Rizzijevo nagrado

Kot sta sporočili Slovenska prosvetna zveza in Zveza slovenskih organizacij na Koroškem v izjavi za javnost, »organizaciji z nagrado priznavata njeno dolgoletno znanstveno in družbeno delovanje za poglobljeno in večplastno obravnavo koroške zgodovine in zlasti koroških Slovencev ter za živo in čezmejno kulturo spominjanja.« Brigitte Entner se skozi celo poklicno življenje intenzivno ukvarja z zgodovino koroških Slovenk in Slovencev, s pregonom slovenskih družin in odporom v času nacizma ter z vprašanji zgodovinske politike in kulture spominjanja.
Kot zgodovinarka na Slovenskem znanstvenem inštitutu v Celovcu ter kot predavateljica na Univerzi v Celovcu je vedno povezovala znanstveno raziskovanje z javnim in družbenim posredovanjem zgodovine. Njeno delo daje prostor ljudem in življenjskim zgodbam, ki so bile desetletja odrinjene na rob javnega spomina in spominjanja. S svojimi raziskavami, publikacijami, razstavami in projekti (mdr. v sodelovanju z Zvezo slovenskih pregnank in pregnancev, Zvezo koroških partizanov, Zvezo slovenskih žena in Slovensko prosvetno zvezo) pomembno prispeva k temu, da postajajo različne zgodovinske izkušnje vidne ter da se različni pogledi na zgodovino Koroške srečujejo v odprtem dialogu.
Z Brigitte Entner bo leta 2026 odlikovana znanstvenica, katere delo daleč presega okvir zgodovinskega raziskovanja v ožjem pomenu. Njeno vztrajno spraševanje, dokumentiranje in posredovanje zgodovine prispevajo k razumevanju spomina ne kot zaključenega poglavja preteklosti, temveč kot odgovornost za sedanjost. Njeno delo ustvarja znanje, omogoča srečevanje in s tem trajno prispeva k skupni demokratični kulturi na Koroškem. Podelitev Rizzijeve nagrade bo v sredo, 11. novembra 2026 ob 19. uri v Koroškem muzeju v Celovcu. Lavdatorka bo vodja inštituta za slavistiko na univerzi v Celovcu, Cristina Beretta.
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