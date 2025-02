Žalostna vest: Umrl je Albert Krajger

Albert Krajger je bil cenjen glasbenik, poznan po vsej Koroški in tudi onkraj meja. S svojo predanostjo glasbi in ljubeznijo do druženja je vrsto let soustvarjal nepozabne trenutke na izletih Novic, kjer je kot pevec in muzikant prinašal veselje med izletnike. Lani je s Triom Korenika še enkrat poskrbel za nepozabno vzdušje, težko pa verjamemo, da je bil lanski izlet Novic v Novi Vinodolski na Hrvaškem zadnji izlet z Albertom. Dragi Albert, hvala za vse. Počivaj v miru.