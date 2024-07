Ingrid Gasser in Bernard Sadovnik

16. julija 2024 je bil v okviru seje koroške deželne vlade sprejet sklep, da bosta za svoje življenjske dosežke in prizadevnost prejela Veliki častni znak dežele Koroške Bernard Sadovnik, ki je predsednik Skupnosti koroških Slovencev (SKS) in župan občine Globasnica, in Ingrid Gasser, vodja kulturne delavnice „Kulturwerkstatt Gasser“ v Bilčovsu. Datum podelitve še ni znan.