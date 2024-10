Po več letih pavze so zavzeti društveniki Katoliškega kulturnega društva Vogrče in okolica letos avgusta zopet na oder oz. na dvorišče pred vogrškim farovžem postavili igro, in sicer odrsko priredbo Kosmačeve novele »Tistega lepega dne«. »Odmev publike je bil zelo dober, vseh šest predstav je bilo razprodanih,« pove predsednica Verena Jamer (48). V tej funkciji je leta 2023 nasledila Lojza Kerbitza (65), ki je društvo vodil 21 let, je pa še naprej zelo aktiven. 12. oktobra se je skupina igralcev in pomagačev KKD Vogrče, skupaj 29 ljudi, podala na izlet v Podnanos v Vipavski dolini. Tam je bil leta 1962 posnet film »Tistega lepega dne«, izletniki so si ogledali prostore in kraje, kjer so nastale scene filma. V Podnanos so jih povabili člani tamkajšnje igralske skupine »Ga pihnemo«, ki so si ogledali tudi predstavo v Vogrčah. Za goste iz Vogrč so zaigrali komedijo in jih povabili na pokušnjo vina. V Podnanosu (do leta 1952 Šentvid) se je rodil Stanko Premrl, skladatelj slovenske himne Zdravljice. Dva tedna pred izletom so uspešno igro praznovali v gostilni pri Luknerju v Žvabeku, kjer so se zabavali ob glasbi Tria Alpe. Verena Jamer pravi, da leta 2025 še ne bodo priredili tradicionalne vogrške pustnije, ta bo leta 2026. Prihodnje leto bo otroška skupina spet naštudirala igro, leta 2027 bo spet igra na prostem. 10. novembra, ob 9.00 vabijo na sv. mašo ob 30. obletnici delovanja društva. Po maši v Vogrčah bo v farovžu zajtrk in razstava akrilnih slik vaščanke.

Na srečo Štefuc (Hermann Enzi) v Podnanosu Pepija Polesniga (Ludvik) ni vrgel v reko, kot se zgodi v igri.

Nekaj fotografskih utrinkov igre »Tistega lepega dne«, ki so jo zaigrali Vogrjani letos poleti.