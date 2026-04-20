Umrl je režiser Franci Končan

Njegov opus je branik slovenske besede na Koroškem. Bil je dolgoletni mentor številnim generacijam koroških gledališčnikov. Igralce ni učil le odrske besede in giba, temveč tudi ponosa na slovenska narečja, slovensko besedo in kulturo.
Bil je pionir mladinskega gledališča na južnem Koroškem. Prvo sodelovanje se je pričelo leta 1978 z mladimi v okviru Koroške dijaške zveze. To je bil prelomen trenutek, ki je postavil temelje za sodobno mladinsko gledališče na Koroškem in spodbudil ustanovitev Mladinske gledališke skupine Koroške dijaške zveze.
Desetletja dolgo je deloval kot režiser in kot strokovni svetovalec za najrazličnejše gledališke dejavnosti pri Krščanski kulturni zvezi. Bil je povezan s številnimi kulturnimi društvi na podeželju, še posebej z ljubiteljskimi gledališčniki. V svojem več kot štiridesetletnem delovanju je režiral več kot 80 gledaliških predstav.
Zelo se je razveselil ponovne obuditve ljudskih iger v rožanskem narečju in režiral tri Drabosnjakove igre: Pastirska igra (1987), Pasijon (1990) in Igra o izgubljenem sinu (1993).
Uprizoritve na prostem v Vogrčah predstavljajo enega od vrhuncev umetniškega delovanja Francija Končana, saj je s tem krajem ustvaril tesno in plodno vez. Prav te postavitve so potrdile njegov sloves režiserja, ki ne ustvarja le gledališča, temveč gradi kulturni spomin naroda.
S svojimi odrskimi postavitvami je gostoval na številnih festivalih v Sloveniji in Avstriji. Za svoje delo je prejel več priznanj, med drugim je bil leta 2003 za vsestransko delo na področju odrskega ustvarjanja na avstrijskem Koroškem nagrajen s Tischlerjevo nagrado, ki jo KKZ in NSKS podeljujeta za zasluge za slovensko narodno skupnost na avstrijskem Koroškem. Leta 2010 mu je Republika Avstrija podelila zlati znak za zasluge.
Pogreb pokojnega bo v sredo 22. 4. 2026 ob 15.00 izpred poslovilne vežice v Horjulu. Žara bo na dan pogreba od 10.00 dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.
Milan Piko
