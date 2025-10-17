Umrl je pliberški župan Stefan Visotschnig 

Rojen je bil 28. decembra 1951 v Vogrčah. Pri podjetju Buchbauer v Dobrli vasi se je izučil za električarja. Sprva je bil zaposlen v pliberškem podjetju Elektro Enzi, nato pri podjetju Elin, nazadnje pa do upokojitve pri podjetju Verbund.
V občinskem svetu Pliberka je bil za SPÖ aktiven od leta 1985 – med letoma 1991 in 1997 je bil mestni svetnik, od leta 1997 do 2003 podžupan, od leta 2003 pa župan.
Poročen je bil z ženo Rozalijo, roj. Enzi, in je bil oče štirih otrok: Thomasa, Christopherja, Matthiasa in Daniele.
Ponovno objavljamo intervju, ki je bil v Novicah objavljen leta 2021 ob 70. rojstnem dnevu župana Stefana Visotschniga:
