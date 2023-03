V soboto, 11. marca, so v Ljubljani podelili najvišja odličja za ustvarjanje na področju ljubiteljske kulture. Med dobitniki je tudi Marica Hartmann, ki je prejela srebrno plaketo za dolgoletno delo v Slovenskem kulturnem društvu Celovec.

V soboto, 11. marca, je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti v Klubu Cankarjevega doma v Ljubljani podelil najvišja odličja in priznanja za življenjsko delo in izjemne dosežke na področju ljubiteljske kulture. Na dogodku, ki ga je vodila Blažka Müller in z glasbo razgibala Brina Vogelnik, sta občinstvo pozdravila direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Damjan Damjanovič ter predsednik komisije za priznanja in odličja JSKD dr. Tomaž Simetinger. Po Simetingerjevih besedah je bila letošnja podelitev še posebej izrazito zaznamovana z lutkami, ki imajo v gledališkem svetu posebno mesto. »Lutka je spojni člen med igralci in občinstvom, a tudi metafora za ljubiteljsko kulturo kot tako – kajti, kje pa živi ljubiteljska kultura, če ne med nami, tam, kjer se stikamo.« Ob tem je Damjanovič izjemno zadovoljen, da je v lanskem letu ljubiteljska kultura znova zaživela v polnem sijaju in dobila pravi, predpandemični pospešek.

Z leve proti desni: Damjan Damjanovič, Marica Hartmann, Alenka Eka Vogelnik, dr. Tomaž Simetinger, Danica Pirečnik, Tomaž Škamperle, Nina Šulin, Janez Zalaznik (foto: Matej Maček)

Podelili štiri srebrne plakete in zlati znak

Srebrne plakete so prejeli Tomaž Škamperle, eden izmed vidnejših godbenikov in mentorjev na področju instrumentalne glasbe, Janez Zalaznik, akademski slikar, fotograf in grafični oblikovalec, predavatelj, mentor in pisec strokovnih prispevkov s področja likovne dejavnosti, Danica Pirečnik, eno izmed najvidnejših imen slovenske zborovske dejavnosti, tako tenkočutna pedagoginja kot glasbena ustvarjalka, in Marica Hartmann, ki je že več kot petdeset let steber Slovenskega kulturnega društva Celovec, v katerem se je še posebej razvila lutkovna dejavnost z otroki in za otroke.

Zlati znak na področju gledališča, lutkovne in likovne dejavnosti je letos prejela Nina Šulin, ena od tistih umetnic, ki s svojim raznorodnim delovanjem posega na različna umetniška področja in jih neutrudno povezuje.

O prejemnikih je odločala strokovna komisija, ki so jo poleg dr. Tomaža Simetingerja sestavljali člani mag. Marko Rupel, mag. Marijana Kolenko, Andreja Koblar Perko in dr. Inge Breznik.

Vir: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Utemeljitev priznanja za Marico Hartmann:

https://www.novice.at/wp-content/uploads//2023/03/Srebrna-plaketa_Marica-Hartmann_utemeljitev-1.pdf