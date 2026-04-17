Sodišče: Ugotavljanje identitete pri Peršmanu je bilo nezakonito

Sodišče je prav tako ugotovilo, da je bilo za nezakonito ugotavljanje identitete navzočih odgovorno Okrajno glavarstvo Velikovec. Ta ugotovitev je ključna za nadaljnjo pravno in politično obravnavo dogodkov iz julija 2025, je v tiskovni izjavi včeraj zapisalo Društvo Peršman.
Njegov predsednik Markus Gönitzer pravi, da »sodba potrjuje našo oceno dogodkov in jasno kaže na potrebo po celoviti razjasnitvi ter ustreznih posledicah«.
Gre za prvo sodno odločbo, ki izrecno ugotavlja nezakonitost ukrepa. Sodba s tem tudi potrjuje ključno ugotovitev preiskovalne komisije, ki jo je imenoval notranji minister Karner, da policijska akcija ni izpolnjevala temeljnih pravnih pogojev, tako Društvo Peršman.
Pritožnica, ki jo je v procesu zastopal dunajski odvetnik Clemens Lahner, je z razsodbo zadovoljna: »Odločitev sodišča prinaša olajšanje, saj potrjuje, da policija ne sme ravnati samovoljno.« Dodaja pa, da kljub tej razsodbi za udeleženke in udeležence antifa tabora »dogodek ostaja travmatičen«.
Razsodbo upravnega sodišča je odvetnik Lahner komentiral z besedami, da mora »vsak poseg oblasti v pravice posameznika temeljiti na utemeljenem razlogu in zakonski podlagi, saj gre v nasprotnem primeru za nezakonito ravnanje«.
