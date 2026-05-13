Sodelujte v anketi o jezikovni  raznolikosti na Koroškem

13.5.2026 Celovec Klagenfurt Sebastjan Trampusch
Univerza za pedagoško izobraževanje v Celovcu vabi k sodelovanju v anketi o rabi manjšinskih in marginaliziranih jezikov na Koroškem.

Povezava do ankete: https://odk.al.uw.edu.pl/-/single/h5ZtEZ0Y45wXuSNpqfamGAmSoMa8CjR?st=aGj8nPhB4q8IZl7mj9HHQk3HH7KUX9RrDmnQ$4leaMXJeHMjqdxBH$odDL$Bw2sd

Cilj projekta je ugotoviti trenutne izzive, s katerimi se soočajo govorci in govorke manjšinskih jezikov – tako uradno priznanih kot nepriznanih – ter podpreti njihovo zaščito, rabo in spodbujanje.

Če na Koroškem govorite slovenščino ali ukrajinščino, vas vabijo, da z njimi delite svoje izkušnje in sodelujete v anketi. Sodelovanje je popolnoma anonimno in prostovoljno, anketo pa lahko kadarkoli prekinete brez posledic. 

Projekt Fosterlang

Anketa je del projekta Fosterlang. Cilj projekta FOSTERLANG (Fostering linguistic capital: A roadmap for reversing the diversity crisis and activating societal benefits in Europe), ki ga financira Evropska komisija v okviru programa Horizon Europe, je doseči transformativni učinek na to, kako se jezikovni in človeški kapital govork in govorcev manjšinskih in migrantskih jezikov priznava, ceni in krepi v korist njihovih skupnosti in celotne Evrope. Projektni konzorcij sestavlja 14 institucionalnih partnerjev in 48 jezikovnih skupnosti, ki združujejo strokovno znanje s področja dekolonialnega jezikoslovja, jezikovne politike, revitalizacije jezikov, socialne antropologije, večjezičnega izobraževanja in pedagogike, jezikovnega načrtovanja in tehnoloških inovacij. Projektni vodja na Koroškem je Daniel Wutti.

