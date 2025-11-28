Rožanski muzikanti na vrhu Musiparade 

Gre za koroško ljudsko pesem, ki so jo Rožanski muzikanti pod vodstvom pokojnega Joška Kovačiča (1946–2020) objavili leta 2014 na zgoščenki Glasbeni cocktail. Solo v pesmi poje Katrin Piskernik, ki se je ob izdaji zgoščenke še pisala Hafner. Po smrti Joška Kovačiča je kot glasbeni vodja Rožanske muzikante prevzel Roman Verdel.
Lestvica Musiparade po informacijah Hanzija Kežarja, glasbenega urednika slovenskega sporeda ORF, obstaja od konca leta 2011. »Leta 2012 so bile dvakrat na prvem mestu lestvice Polka punce s pesmijo Čujte me, čujte, mamica vi, vmes pa do Rožanskih muzikantov ni bilo nobene slovenske pesmi na prvem mestu.« Po 13 letih imamo slovensko govoreči spet zmagovalca, za katerega so glasovali tudi nemško govoreči v deželi.
