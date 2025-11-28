Novice logo
Rožanski muzikanti na vrhu Musiparade 

28.11.2025 Rož Rosental Novice
Istega dne, ko so Rožanski muzikanti v nedeljo, 23. novembra, v do konca napolnjenem Kulturnem domu Šentjakob postregli s svojim tradicionalnim Glasbenim cocktailom, je vrh Musiparade, lestvice koroškega radia ORF, osvojila njihova pesem Moj šocej je čahovc.
Originalna zasedba Rožanskih muzikantov iz leta 2016; poleg glasbenic in glasbenikov je na fotografiji tudi Hans Moser, ki je tistega leta vodil njihov Glasbeni cocktail v Casineumu v Vrbi.

Gre za koroško ljudsko pesem, ki so jo Rožanski muzikanti pod vodstvom pokojnega Joška Kovačiča (1946–2020) objavili leta 2014 na zgoščenki Glasbeni cocktail. Solo v pesmi poje Katrin Piskernik, ki se je ob izdaji zgoščenke še pisala Hafner. Po smrti Joška Kovačiča je kot glasbeni vodja Rožanske muzikante prevzel Roman Verdel.

Vrh Musiparade, lestvice koroškega radia ORF, je osvojila pesem Rožanskih muzikantov Moj šocej je čahovc.

Lestvica Musiparade po informacijah Hanzija Kežarja, glasbenega urednika slovenskega sporeda ORF, obstaja od konca leta 2011. »Leta 2012 so bile dvakrat na prvem mestu lestvice Polka punce s pesmijo Čujte me, čujte, mamica vi, vmes pa do Rožanskih muzikantov ni bilo nobene slovenske pesmi na prvem mestu.« Po 13 letih imamo slovensko govoreči spet zmagovalca, za katerega so glasovali tudi nemško govoreči v deželi.

