Rožanski muzikanti na vrhu Musiparade 

Lestvica Musiparade po informacijah Hanzija Kežarja, glasbenega urednika slovenskega sporeda ORF, obstaja od konca leta 2011. »Leta 2012 so bile dvakrat na prvem mestu lestvice Polka punce s pesmijo Čujte me, čujte, mamica vi, vmes pa do Rožanskih muzikantov ni bilo nobene slovenske pesmi na prvem mestu.« Po 13 letih imamo slovensko govoreči spet zmagovalca, za katerega so glasovali tudi nemško govoreči v deželi.