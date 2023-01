Koroška deželna vlada se je septembra 2022 odločila, da bo letošnjo deželno kulturno nagrado, dotirano z 14.500 evri, prejel džez-glasbenik Wolfgang Puschnig. Nagrade so podelili osmim ženskam, štirim moškim in enemu društvu. 13 nagrad v skupni vrednosti 66.300 evrov so podelili 28. decembra v koncertni hiši v Celovcu.

Kulturni referent in deželni glavar Peter Kaiser je ob podelitvi dejal, da 13 nagrad prejmejo osebe, »ki predstavljajo bogato in raznoliko kulturno ter znanstveno ustvarjalnost dežele«. Teh 13 oseb po besedah deželnega glavarja kaže, da se umetnost in kultura lahko uspešno in kritično soočata z družbenimi razvoji v izzivalnih časih, v katerih živimo.

O podelitvi nagrad odloča strokovni svet koroškega gremija za kulturo (predstojnik Erich Schwarz). Med prejemnicami in prejemniki pospeševalnih nagrad v vrednosti 3.600 evrov je tudi violinistka Lena Kolter. Kolterjeva je članica godalnega kvarteta Noreia, ki ga sestavljajo štiri študentke Privatne univerze Gustava Mahlerja v Celovcu. To so Lena Kolter in Alma Portič na violini, Anna Bednarchuk na violi in Jana Thomaschütz na violončelu. Maja 2022 je kvartet Noreia zmagal na tekmovanju izvajalk in izvajalcev komorne glasbe Artedea. Tekmovanje Artedea je bilo na Koroškem prvič leta 2019, organizira pa ga Privatna univerza Gustava Mahlerja.

Del podelitve nagrad je bil tudi govor literarne kritičarke Katje Gasser, ki je spomnila na pomen kulture in umetnosti prav v dobi krize in družbenih izzivov.