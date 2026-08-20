Policija preverja predmete, najdene ob cesti

Zastopnica policije Lisa Sandrieser je povedala, da preiskovalci sledijo več različnim sledem. Skupina za ogled kraja kaznivih dejanj Deželnega kriminalističnega urada je na kraju zavarovala več kovinskih oziroma drugih drobnih delov, ki jih kriminalistični tehniki trenutno preučujejo »Od rezultatov teh preiskav si seveda obetamo nova spoznanja,« je pojasnila Sandrieser. Na istem območju so preiskovalci našli tudi predmete, za katere domnevajo, da izvirajo iz tega vozila. Zavarovane predmete bodo preverili tudi glede morebitnih sledi DNK in prstnih odtisov. Po izjavah očividke naj bi voznik približno 100 metrov od kraja nesreče svoje vozilo za kratek čas ustavil in izstopil. Ko je opazil prihajajoči osebni avtomobil očividke, je voznik oziroma voznica takoj ponovno sedel oziroma sedla v vozilo in odpeljal oziroma odpeljala v smeri Štefana pri Pliberku. Nato se je sled za njim oziroma njo izgubila. Zaradi teme, ki je vladala ob času nesreče (4.23), očividka ni mogla podati natančnega opisa vozila ali voznika oziroma voznice. Policija ne izključuje niti možnosti, da je pobegli voznik po nesreči prečkal državno mejo. Zato preiskovalci preverjajo tudi možnost, da je vozilo končalo v Sloveniji oziroma da je tam njegov lastnik ali uporabnik. Policija preverja tudi tamkajšnje avtomehanične delavnice, saj bi lahko bilo poškodovano vozilo pripeljano na popravilo.