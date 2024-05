Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine/krajine Kultura-Natura Slovenija je izbralo letošnje prejemnike priznanj Naša Slovenija. Med njimi sta priljubljeni kapelški župnik, dekan Poldej Zunder in Kmečka izobraževalna skupnost (KIS), ki jo vodi Marinka Mader-Tschertou. Poldej Zunder priznanje prejme v kategoriji Zasluge posameznikov in organizacij, KIS pa v kategoriji Izobraževanje, usposabljanje, ozaveščanje.

Podelitev priznanj bo 8. junija, ob 11.00 na vrtu Goršetove galerije v Svečah. Gostitelj svečanega dogodka bo domače Slovensko prosvetno društvo Kočna. Prejemniki priznanj bodo poleg listin kot pozornost trajne vrednosti prejeli repliko panjske končnice iz 19. stoletja. Predsednik gibanja Kultura-Natura Slavko Mežek je zadovoljen z izborom, ki odraža »skupni slovenski kulturni prostor«.