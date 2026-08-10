Po veselici na cesti umrl 20-letnik, voznik pobegnil

Policija išče voznika, ki je po trčenju pobegnil s kraja nesreče. Nesreča se je zgodila v nedeljo okoli 4.23 na Pliberški cesti (B81) pri Strpni vasi. Po dosedanjih ugotovitvah je 20-letnik peš hodil ob levem robu ceste proti Šmihelu pri Pliberku, ko ga je čelno zadel nasproti vozeči avtomobil.