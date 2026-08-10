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Po veselici na cesti umrl 20-letnik, voznik pobegnil

10.8.2026 Strpna vas Traundorf Novice
V zgodnjih jutranjih urah po gasilski veselici v Štebnu pri Globasnici se je zgodila tragična prometna nesreča, v kateri je umrl 20-letni domačin iz občine Pliberk. 
Policija domneva, da ima vozilo močno poškodovan sprednji del.

Policija išče voznika, ki je po trčenju pobegnil s kraja nesreče. Nesreča se je zgodila v nedeljo okoli 4.23 na Pliberški cesti (B81) pri Strpni vasi. Po dosedanjih ugotovitvah je 20-letnik peš hodil ob levem robu ceste proti Šmihelu pri Pliberku, ko ga je čelno zadel nasproti vozeči avtomobil.

Pok nesreče je zaslišal bližnji prebivalec, ki je stekel na kraj dogodka in začel nuditi prvo pomoč. Kmalu je prispela še voznica osebnega avtomobila, ki je obvestila policijo. Kljub hitremu posredovanju reševalke prvega posredovanja in zdravnika nujne medicinske pomoči je mladenič zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Voznik je po trčenju pobegnil in se z za zdaj neznanim vozilom odpeljal v neznano smer. Policija domneva, da ima vozilo močno poškodovan sprednji del.

Policijska postaja Pliberk poziva vse morebitne očividce ali osebe z informacijami o nesreči ali poškodovanem vozilu, naj pokličejo na številko 059133/2142, katerokoli policijsko postajo ali interventno številko 133.

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