Pavel Zablatnik: Poslovil se je v zasluženi pokoj

Izhaja iz znane Kumrove rodbine v Bilnjovsu, če ga srečaš, ga vidiš vedno nasmejanega, vso svojo izobraževalno in poklicno pot pa je Pavli Zablatnik prehodil pod streho celovške Mohorjeve: sprva kot gojenec dijaškega doma, nato kot mladinski referent pri NSKS, nazadnje kot sodelavec Mohorjeve knjigarne – dokler ni pred 34 leti postal sodelavec krške škofije. Pod streho slovenskega oddelka Katoliške akcije in Dušnopastirskega urada je pokrival področja župnijski svet, drugojezičnost in cerkvena glasba. Poleg tega so mu bila zelo pri srcu romanja Slovencev in letne Slovenske šmarnice pri Gospe Sveti na zadnjo majniško nedeljo.