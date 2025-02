Občni zbor Zveze slovenskih pregnank in pregnancev: Restitucija je bila le simbolična

Na občnem zboru v iKultu je predsedovanje oddal Gregej Krištof, ki je Zvezo slovenskih pregnancev (ZSP) vodil od leta 2016. S spremembami statuta, ki so jih soglasno potrdile delegatke in delegati občnega zbora pod vodstvom Avgusta Brumnika, je ZSP dobila dve predsednici, pa tudi inkluzivni dodatek v imenu. Poslej bosta Zvezo slovenskih pregnank in pregnance, v nemščini Verband vertriebener Sloweninnen und Slowenen, vodili pravnica in učiteljica Mirjam Zwitter-Šlemic (1. predsednica) ter pedagoginja Eva Hartmann (2. predsednica). Obe predsednici sta dejavni na področju spominske kulture, Zwitter-Šlemic v okviru pobude Memorial Kärnten/Koroška, Hartmann pa v društvu Peršman, ki upravlja z istoimenskim muzejem v Koprivni. Člani sosveta izvršnega odbora ZSP so postali Vincenc Gotthardt z Zilje, Gregej Krištof iz Dvora, Erni Perč iz Štebna, David in Stefan Ressmann iz Ledinc, Mirjam Rezstej z Radiš, Jože Urank iz Galicije, Simon Urban iz Žitare Vasi, Andrea Wernig s Kočuhe, Sonja Kölich iz Celovca, Mirko Lepuschitz iz Šentjakoba, Drago Pörtsch in Mitja Rovšek iz Škofič, Rudi Urban iz Žitare vasi in Karl Vouk iz Rinkol. Odbornice in odborniki so izvoljeni za dobo štirih let, sklepčni so, če je navzoča vsaj polovica članov.