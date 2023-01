Po skoraj 32 letih se je s čela SPZ poslovil Avgust Brumnik, ki ga je v vlogi predsednika nasledil dosedanji poslovodja Mitja Rovšek. V izvršnem odboru ostajajo Janko Malle, Božo Hartmann, Helena Verdel in Marica Sima, na novo so se jim pridružili Julija Schellander-Obid, Roman Petek in Avgust Malle mlajši.

V prostorih Delavske zbornice Koroške (AK Kärnten) je v četrtek, 12. januarja potekal občni zbor Slovenske prosvetne zveze (SPZ). Uvodoma so delegatkam in delagatom zapele Praprotnice, skozi občni zbor je nato vodil podpredsednik SPZ Janko Malle. Poudaril je, da so na pretekli seji upravnega odbora dosegli soglasje o tem, da se mora funkcija predsednika profesionalizirati. Doslej je bila to častna funkcija, ki jo je zgledno tri desetletja in še kako leto navrh z zastopanjem navzven in z rednimi obiski društvenih prireditev opravljal Avgust Brumnik, za katerega so v organizaciji vedeli, da ne bo več kandidiral za funkcijo predsednika. Mitja Rovšek je tako postal prvi poslovodeči predsednik na čelu SPZ. Za predsednika SPZ je bil izvoljen brez protikandidata in brez glasu proti.

Nekdanji predsednik Brumnik na občnem zboru, ki ga razrešil funkcije, zaradi gripe ni prisostvoval, je pa delegatkam in delegatom poslal videosporočilo s povzetkom doseženega v treh desetletij na čelu SPZ. Recimo obnova štirih kulturnih domov, za katere skupaj z domačimi društvi skrbi SPZ. To so žitrajski KUMST, Kulturni dom Danica v Šentprimožu, k & k center v Šentjanžu, vsi prenovljeni in adaptirani, medtem ko se prenova kulturnega doma na Radišah še ni pričela. Avgust Brumnik se je s funkcije predsednika poslovil ponosen na visoko raven društvenih kulturnih dejavnosti. Predvsem na področjih zborovskega petja in gledališča se je po besedah Brumnika društvena kulturna dejavnost marsikje približala napol profesionalni. Poleg tega je SPZ tudi gonilna sila zbiranja hišnih in ledinskih imen, dostopnih na spletu (flurnamen.at, skrbnik strani Vinko Wieser). Letos naj bi se že zbranim pridružila še hišna in ledinska imena iz treh občin. Brumnik je izpostavil tudi skupni projekt s Krščansko kulturno zvezo Doživeti slovenščino, kakor tudi vse druge pobude za dvig prisotnosti in kakovosti slovenskega jezika na Koroškem, kakor je recimo literarni natečaj Pisana promlad.

Društveniki SPD Danica, SPD Radiše, SPD Srce, SPD Zarja in SPD Šentjanž so poudarili predvsem povezovanje med društvi, pri katerem jim lahko pomaga krovna organizacija SPZ, pa tudi finančno pomoč in organizacijsko podporo s strani organizacije, ki še posebej prav pride pri pisanju projektov. Tako je recimo Samo Wakounig, predsednik SPD Danica omenil, da bi lahko člani večih kulturnih društev ustanovili svojo igralsko skupino za odrasle, saj za razliko od številnih otroških in mladinskih gledaliških skupin na Koroškem najdemo komaj kako gledališko skupino, v kateri nastopajo odrasli amaterski igralci.