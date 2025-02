Novo spominsko obeležje: Globasnica se je predstavila v obeh jezikih

Blagoslovil ga je Slavko Thaler, farni moderator v Globasnici. Prireditev sta oblikovala Mešani pevski zbor Peca in Gemischter Chor Globasnitz. Stari spomenik so odstranili leta 2023. Že nekaj tednov ob vhodu na globaško pokopališče stoji nov spomenik, ki je nastal po načrtih umetnika Rudija Benetika: »Spomenik je lepši ponoči, ker je osvetljen in se sveti tudi izven obzidja pokopališča. To je noviteta v Avstriji.« S spomenikom se na dostojen način spominjamo občank in občanov, ki so v prvi ali drugi svetovni vojni izgubili svoja življenja, v prvi vrsti so to bili vojaki, žrtve so bile iz dveh narodov, je poudaril župan Bernard Sadovnik (Enotna lista). Sadovnik je šele v sklopu nastajanja spomenika odkril, da je med padlimi vojaki prve svetovne vojne bil tudi njegov ded. Novi spomenik je iz stekla in ima obliko kaplje, na njem lahko v nemščini in slovenščini preberemo »v spomin na vse žrtve in padle vojake dveh svetovnih vojn« in ob tem 161 imena vojakov oz. žrtev. Po blagoslovu spomenika je na športnem igrišču sledila slovesna zaprisega 380 rekrutov vojaškega poveljstva Koroške. Sadovnik je ob navzočnosti deželnega glavarja Kaiserja poudaril sožitje in pomen žive dvojezičnosti v Globasnici, ki so jo ponosno pokazali tudi na ta dan.