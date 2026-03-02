Napad na dvojezičnost na Gradiščanskem

Tudi Avstrijski center za narodne skupnosti (Österreichisches Volksgruppenzentrum – ÖVZ) je ostro obsodil nedavno oskrunitev dvojezičnih krajevnih tabel. ÖVZ opozarja, da ne gre za osamljen primer. Že oktobra 2025 so bile na Koroškem poškodovane in popisane dvojezične krajevne table, pri čemer so bili tarča slovenski napisi. Po mnenju centra gre za zaskrbljujoč vzorec napadov na pravice narodnih skupnosti v Avstriji.