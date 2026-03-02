Napad na dvojezičnost na Gradiščanskem

Koordinacijski odbor hrvaških društev in organizacij v Avstriji je ob najnovejših »vandalskih dejanjih« izrazil globoko prizadetost in ogorčenje. »Prebarvanje hrvaških krajevnih imen na dvojezičnih tablah v občinah Steinbrunn/Štikapron in Hornstein/Vorištan ni napad zgolj na hrvaško narodno skupnost, temveč na celotno sožitje na Gradiščanskem,« je zapisal govornik koordinacijskega odbora Josef Buranits.
Dejanje najostreje obsojajo in poudarjajo, da ne gre za nedolžno potegavščino, temveč za nameren poskus spodkopavanja mirnega sobivanja ter stoletne kulturne raznolikosti regije. Ob tem zahtevajo jasno in nedvoumno obsodbo vseh političnih predstavnikov, dosledno kazenskopravno preiskavo ter učinkovite ukrepe za zaščito dvojezičnih napisov in pravic narodnih skupnosti v Avstriji.
Tudi Avstrijski center za narodne skupnosti (Österreichisches Volksgruppenzentrum – ÖVZ) je ostro obsodil nedavno oskrunitev dvojezičnih krajevnih tabel. ÖVZ opozarja, da ne gre za osamljen primer. Že oktobra 2025 so bile na Koroškem poškodovane in popisane dvojezične krajevne table, pri čemer so bili tarča slovenski napisi. Po mnenju centra gre za zaskrbljujoč vzorec napadov na pravice narodnih skupnosti v Avstriji.
Predsednik ÖVZ DDr. Marian Wakounig je dejal, da takšna dejanja pomenijo napad na skupno identiteto in mirno sožitje, ki že generacije zaznamuje življenje narodnih skupnosti v državi. Dvojezične table so po njegovih besedah simbol zgodovine, pravic in medsebojnega spoštovanja.
Generalni sekretar Mag. Josef Buranits je poudaril, da ne gre za nedolžno dejanje, temveč za izraz nedopustne miselnosti. Od zvezne in deželne politike pričakuje jasna in nedvoumna stališča ter dosledno kazenskopravno obravnavo storilcev.
Kljub incidentom ÖVZ izraža prepričanje, da družbena povezanost ostaja trdna. Regije, kot sta Gradiščanska in Koroška, so po njihovih besedah zaznamovane z raznolikostjo, spoštovanjem in dolgo tradicijo sožitja, ki je posamezni vandalski napadi ne morejo omajati.
Incident so ostro obsodile deželne politične stranke – gradiščanska SPÖ, ÖVP in Zeleni. Deželni predsednik ÖVP Christoph Zarits je oskrunitev tabel jasno obsodil ter poudaril: »Kot gradiščanski Hrvat me ta dogodek osebno prizadene.« Tudi gradiščanska SPÖ je dejanje ostro obsodila in poudarila, da Gradiščanska stoji za spoštljivim sožitjem narodnih skupnosti. Zeleni so sporočili, da so takšni vandalski napadi usmerjeni proti mirnemu sobivanju, kulturni raznolikosti in ustavno zagotovljenim pravicam narodnih skupnosti na Gradiščanskem.
