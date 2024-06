Prestižno državno nagrado za trajnostno arhitekturo so letos za projekt sanacije in nadgradnje Wien Museum prejeli arhitekt Ferdinand Čertov in arhitekturni biro Winkler + Ruck. Državno nagrado podeljuje Ministrstvo za varstvo podnebja, okolja, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologije pod vodstvom ministrice Leonore Gewessler. Podelitev letošnje Državne nagrade za trajnostno arhitekturo je bila na Dunaju v torek, 25. junija. Arhitekturni biro Ferdinanda Čertova ima sedež v Gradcu in od leta 2015 pri različnih projektih sodeluje s celovškim arhitekturnim birojem Winkler + Ruck. Prenova Dunajskega muzeja je potekala leta 2023.

Wien Museum SLIKA: LUKAS SCHALLER

Zgodovinski muzej mesta Dunaj, ki je bil odprt leta 1959, je bila prva muzejska novogradnja v Drugi republiki. V okviru prenove in nujno potrebnega povečanja površin so spomeniško zaščiteno stavbo razširili na podzemni arhiv in nadzidali dve nadstropji. V prvem nadstropju so prireditveni prostori, pa tudi javno dostopen balkon s pogledom na Karlskirche. Začasne razstave so zdaj nameščene v lebdeči betonski škatli zgoraj. Dramatična prostorska izkušnja v kombinaciji s kompleksno statiko in inteligentno uporabo globokega vrtanja za oskrbo z geotermalno energijo je po mnenju žirije »samozavesten prispevek k urbani, kulturni in ekološki trajnosti«.