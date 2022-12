Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza sporočata svoj sklep, da bosta 44. Tischlerjevo nagrado podelila Milki Kriegl za vso njeno skrb za slovensko ziljsko narečje in ziljsko nošo, za ohranjanje domačih šeg in navad ter za ljubeč odnos do tipične ziljske gradbene in stanovanjske arhitekture, ki je doma pri Krieglnu v Zahomcu.

Podelitev je predvidena za torek, 24. januarja 2023, ob 19.00 uri, v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve (Celovec, 10. Oktoberstraße 25/I).

Nagrado bosta podelila predsednik Krščanske kulturne zveze mag. Janko Krištof in predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev dr. Zdravko Inzko.