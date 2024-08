Novembra 2023 smo v Novicah poročali o zaključku gradbenih del na železniški progi S3 med Celovcem in Wolfsbergom. V poročilu smo med drugim obravnavali tudi dvojezične table na železniških postajah. Po besedah predstavnice avstrijskih železnic (ÖBB) sta bili do konca leta 2023 postaji v Dobu pri Pliberku in v Šmihelu pri Pliberku edini na Koroškem, ki sta imeli na tabli pri kolodvoru ob železniški progi poleg nemškega imena navedeno tudi slovensko ime kraja. Postaje v Dobu pri Pliberku medtem ni več, zgradili pa so novo postajo v Vidri vasi, ki bo kot nekdanja postaja v Dobu imela dvojezično tablo, je zagotovila Rosanna Zernatto-Peschel, predstavnica ÖBB.



Na vprašanje, zakaj železniški postaji Pliberk in Pliberk mesto še nimata dvojezične table, čeprav ima kraj dvojezično krajevno tablo, nam je govornica ÖBB po nekaj tednih v decembru 2023 odgovorila, »da je prilagajanje tabel na železniških postajah povezano z gradbenimi deli na fundamentih in s spremembami v sistemih. V smislu učinkovitosti ÖBB takšne spremembe izvaja le v sklopu novogradnje ali prenove.« Povedala pa je, da bosta vsekakor tudi še ti dve postaji v pliberški občini dobili dvojezični tabli, a še ni mogla reči, kdaj se bo to zgodilo. Dodala je, da so dvojezične oznake del strategije pri železniških postajah ÖBB.



Medtem je prišlo do premika: 12. avgusta vabijo avstrijske železnice na tiskovno konferenco pod geslom »nove dvojezične table na kolodvorih na Koroškem in na Gradiščanskem.« V opisu tiskovne konference lahko preberemo informacijo, da bodo do konca leta 2024 vse železniške postaje v krajih, ki so na podlagi zakona o narodnostnih skupnostih dvojezični, dobile dvojezično tablo, torej tudi postaji Pliberk in Pliberk mesto, ki imata trenutno le enojezično, nemško tablo. Na tiskovni konference pri železniški postaji v Pliberku (mesto) bodo sprevorili avstrijska ministrica za infrastrukturo Leonore Gewessler, koroški deželni glavar Peter Kaiser in član upravnega odbora ÖBB Johann Pluy.

Preperite reportažo o dvojezičnosti pri avstrijskih železnicah (november 2023)