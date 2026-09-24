Katja Sturm-Schnabl nagrajena

»Njeno izobraževalno delo kot priča časa, njeno večdesetletno delo na Inštitutu za slavistiko Univerze na Dunaju in njeno delo v komisiji za enake možnosti je zaznamovano s prizadevanjem za ohranjanje demokracije. Zato žirija nagrade za ženske mesta Dunaj leta 2026 nagradi Katjo Sturm-Schnabl,« se je glasila utemeljitev žirije.
Nagrada se podeljuje v treh kategorijah: v kategoriji »digitalizacija« jo je prejela avtorica in novinarka Ingrid Brodnig, v kategoriji »junakinje vsakdana« pa je bil počaščen kvirfeministični projekt »Femchor«, ki je tudi oblikoval glasbeni okvir večera. S stoječimi ovacijami in bučnim aplavzom je Sturm-Schnabl v dunajski mestni hiši kot prva nagrajenka prejela nagrado v novi kategoriji »priča časa«.
»Vsa leta sem se neprestano in na različnih področjih zavzemala za antifašistično delo,« je povedala Sturm-Schnabl. Slavistka, bizantinistka in literarna zgodovinarka Sturm-Schnabl je že več desetletij aktivna kot priča časa ter ozavešča dijake in dijakinje po vsej Avstriji o času nacionalsocializma, deportaciji koroških Slovencev in Slovenk ter o lastni družinski zgodbi in nadaljevanju protislovenskega nasilja. Članica žirije Brigitte Handlos je povedala: »Čeprav je Katja Sturm-Schnabl kot koroška Slovenka doživela grozne stvari, ni zlomljena, ampak si z neverjetno energijo prizadeva za enakopravnost, za enake možnosti in proti diskriminaciji.«
Naj bo pri spominskem delu ali na področju znanosti, Katja Sturm-Schnabl je vedno ostala zvesta svojim vrednotam. »Vedno in povsod sem zastopala svoje stališče in sem bila deloma na zelo slabem glasu. Spomnim se svoje prve službe na Akademiji znanosti, za katero sem si dala narediti dvojezične vizitke. Nato je generalni sekretar tekal naokrog z mojo vizitko, da bi pokazal, kaj si tukaj neka sodelavka drzne.«
Sturm-Schnabl se je vse življenje zavzemala za manjšine – naj so bile to ženske ali slovenska narodna skupnost. Mladim koroškim Slovenkam svetuje, naj bodo ponosne, da so ženske, da so Slovenke, pa naj bo itak samoumevno. O podelitvi priznanja pa je nagrajenka dejala: »To nagrado z veseljem prevzamem v imenu vseh žensk.«
Iz rubrike Po Koroškem preberite tudi