Katja Sturm-Schnabl nagrajena

Naj bo pri spominskem delu ali na področju znanosti, Katja Sturm-Schnabl je vedno ostala zvesta svojim vrednotam. »Vedno in povsod sem zastopala svoje stališče in sem bila deloma na zelo slabem glasu. Spomnim se svoje prve službe na Akademiji znanosti, za katero sem si dala narediti dvojezične vizitke. Nato je generalni sekretar tekal naokrog z mojo vizitko, da bi pokazal, kaj si tukaj neka sodelavka drzne.«