Od leta 1997 je Slovensko glasbeno šolo vodil Roman Verdel. Leta 2015 je bila pred tem še zasebna Slovenska glasbena šola integrirana v sistem deželnih glasbenih šol. V aktualnem šolskem letu 2023/24 ima Slovenska glasbena šola dežele Koroške več kot 450 učenk in učencev, ki jih 20 učiteljic in učiteljev poučuje na 16 oddelkih v Celovcu, Podjuni, Rožu in na Zilji. Danes popoldne je postalo znano, da bo sedanjega ravnatelja Romana Verdela s prvim januarjem 2025 nasledila 50-letna Janja Hinteregger, rojena Kassl. Hinteregger je učiteljica kitare in osnovnega muziciranja na Slovenski glasbeni šoli. Za ravnateljsko mesto sta se poleg Hintereggerjeve potegovala še dva kandidata.

