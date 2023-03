Danes, 14. marca, so morali zaradi grožnje z bombo evakuirati Slovensko gimnazijo. Policija je bila močno zastopana, aktivni so bili policijski psi, v pripravljenosti pa je bil tudi policijski helikopter.

Govornica policije Waltraud Dullnig je za portal 5min.at povedala, da policija pri preiskavi šole ni našla nobene nevarnosti. Dijakinje in dijaki so med evakuacijo čakali v športni dvorani Šentpeter, potem pa so odšli domov.

Evakuacijo šole je sprožil zapis na stranišču. To je v kratkem času na Koroškem že tretji primer grožnje z bombo: 7. marca so morali evakuirati strokovno poklicno šolo v Šentvidu, 9. marca pa izobraževalni kompleks v Otočah (Waidmannsdorf) v Celovcu, kjer je moralo šolo zaradi grožnje začasno zapustiti 1000 dijakov.