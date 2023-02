Globaški romarski muzej bo postal del Koroškega muzeja, je v ponedeljek sporočil kulturni referent Peter Kaiser.

Preteklih 20 let je za znanstvene vsebine romarskega muzeja skrbel nekdanji Koroški deželni muzej, danes Koroški muzej, zaradi česar deželna vlada v pripojitvi globaškega muzeja vidi logičen nadaljni razvojni korak. Romarski muzej v Globasnici, v katerem so razstavljene zgodnjekrščanske najdbe z Gore sv. Heme, je že doslej sredstva za svoje obratovanje prejemal iz Oddelka za kulturo pri deželi in od občine Globasnica.

Kot pravi Kaiser, je globaška občina vseskozi podpirala muzej in arheološke raziskave na Gori sv. Heme. Župan Bernard Sadovnik takole komentira odločitev dežele: »Hvaležen sem, da je ta že dlje časa načrtovan projekt zdaj realiziran, s čemer je desetletja dolgo in nadvse dobro sodelovanje z deželo Koroško in Koroškim muzejm dvignjeno na novo raven.«

Koroški muzej Celovec ima trenutno devet podružnic po Koroškem, muzej v Globasnici bo prva podružnica v okraju Velikovec.