Emilu Krištofu častni prstan Univerze v Celovcu

Od ustanovitve Univerzitetnega kulturnega centra UNIKUM leta 1986 do njunih upokojitev leta 2020 oziroma 2022 sta ustvarila nepregledno število umetniških projektov, performansov, koncertov, multimedijskih akcij, predavanj in branj. Te so bile uspešno izvedene na različnih lokacijah na stičišču treh dežel in so imele odmev daleč prek Koroške in Avstrije.