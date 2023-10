Gibanje Kultura-Natura je v nedeljo, 8. oktobra na blejskem gradu podelilo priznanja Naša Slovenija 2023. Žirija pod vodstvom Herte Maurer-Lausseger je letos med drugimi odlikovala družino Kohlenprath in Romana Verdela, pa tudi dva s Koroško tesno povezana Slovenca, Jožeta Košnjeka in Janeza Stergarja.

Bled – Priznanja Naša Slovenija je gibanje Kultura-Natura letos podelilo enajstič. Nevladno prostovoljno civilno gibanje pod vodstvom predsednika Slavka Mežka si od leta 1996 prizadeva za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine ter krajine. Priznanja Naša Slovenija so bila podeljena v štirih kategorijah: 1. Ohranjanje dediščine; 2. Raziskovanje in uveljavljanje dediščine; 3. Zasluge posameznikov / Organizacij in 4. Izobraževanje, usposabljanje, ozaveščanje. Poleg družine Kohlenprath, Romana Verdela, Jožeta Košnjeka in Janeza Stergarja so priznanja Naša Slovenija na Bledu letos prejeli Karmen Babič, Stanka in Stanko Novinc, Simona Urevc Repinc, Ivana in Janez Skubic, Alenka Veber, Mitja Gobec, Milan Krišelj, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Slovensko mladinsko kulturno društvo Robida in Janez Bogataj.

V preteklosti so s Koroške priznanja Naša Slovenija med drugim prejeli Ludvik in Pepca Druml, Stanko Trap, Drabosnjakov muzej, Nužej Tolmaier, pa tudi delovna skupnost Geopark Karavanke, šentjanški kulturni center k&k ter Franc Kattnig.