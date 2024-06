V soboto, 22. junija, vabi društvo Lebensraum Petzenland Peca na dan odprtih vrtnih vrat, ki bo od 10.00 do 17.00 v naravnem vrtu družine Silan na Letini. Na goste čakajo predavanja na teme vrtnarjenje in zaščita narave, domače lesnate rastline in žive meje in še več. Predsednica društva Doris-Grit Schwarz bo predavala o projektu biodiverziteta v občini. Čakata otroški program in repica-kuhinja.