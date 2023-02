Društvo slovenskih režiserjev in režiserk je 16. februarja v prostorih Slovenke kinoteke devetič podelilo stanovske nagrade za področje filmske in televizijske režije. Med nagrajenci za izjemno režijo je tudi Andrina Mračnikar s filmom Izginjanje.

Stanovske nagrade Društva slovenskih režiserjev in režiserk nosijo ime po Francetu Štiglicu, starosti slovenske filmske režije, avtorja filmov, kot so Na svoji zemlji, Balada o trobenti in oblaku in Ne joči, Peter. Štigličeve nagrade je društvo letos podelilo devetič, za življenjsko delo jo je letos prejel režiser reklamnih oglasov Slovenija, moja dežela Jaka Judnič.

Vsako leto žirija podeli tudi največ pet nagrad, imenovanih Štigličev pogled za izjemno režijo. Ta nagrada je bila letos podeljena Leu Černicu za kratki animirani film Pentola, Andrini Mračnikar za celovečerni dokumentarni film Izginjanje, Sari Kern za igrani celovečerec Moja Vesna, Matevžu Luzarju pa za igrani celovečerec Orkester. Režiserka in scenaristka Andrina Mračanikar se podelitve ni mogla udeležiti zaradi delovnih obeznosti v tujini. Zanjo je nagrado Štigličev pogled za izjemno režijo prevzela predsednica komisije za Štigličeve nagrade Anja Medved, navaja spletna stran Društva slovenskih režiserk in režiserjev (www.dsr.si).