Društvo IniciativAngola prejelo Avstrijsko nagrado za mladino 2026

25.3.2026 Koroška Kärnten Novice
Izjemne projekte, ustvarjalne ideje in zgledno angažiranost na področju izvenšolskega dela z mladimi je ministrica za mladino Claudia Bauer 23. marca 2026 na Dunaju nagradila z 10. avstrijsko nagrado za mladino.

Dobrodelno društvo IniciativAngola je nagrado prejelo, ker omogočajo mladim iz Evrope, da v društvu opravljajo prostovoljno delo v okviru programa Evropske solidarnostne enote (ESE). Nagrado sta prevzela predsednik društva Hanzej Rosenzopf in aktualni prostovoljec Antonio iz Španije. 

Letos je bilo 12 projektov nagrajenih v kategorijah novinarski dosežki v interesu mladih, nacionalno mladinsko delo, komunalno mladinsko delo – projekti za mlade v občinah in Evropske pobude.

Društvo IniciativAngola je prejelo nagrado v kategoriji Evropske pobude, kjer so bili  nagrajeni projekti, ki so bili financirani v okviru programov Erasmus+ Mladi in Evropska solidarnostna enota.

Za nagrado za društvo IniciativAngola je bilo v obrazložitvi zapisano: »Močan izraz globalne solidarnosti: prostovoljci in prostovoljke sodelujejo v delavnicah in dobrodelnih dogodkih na področjih človekovih pravic, trajnosti in socialne pravičnosti – ob tem pa tudi sami osebnostno rastejo.« 

Predsednik društva IniciativAngola Hanzej Rosenzopf se veseli nagrade v jubilejnem letu, ko že 30 let sodelujejo z Angolo. Povedal je: »Že dolga leta društvo pripravlja prostovoljske odprave v Angolo, dobrodelne koncerte in številne dogodke, kjer solidarnost postane nekaj živega – prav tako, kot jo je živel sveti Don Bosko. 

Leta 2011 se je odprlo novo poglavje: mladi iz Evrope so dobili možnost, da svoj prostovoljski angažma opravijo v okviru Evropske solidarnostne enote tudi v našem društvu. To je zgodba o zavzetosti in skupnosti, o viziji, da lahko mladi s pogumom, ustvarjalnostjo in solidarnostjo spreminjajo svet.«

