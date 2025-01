Druge alternative, kot se boriti naprej, nimamo

Pred obravnavo, ob 8.30, društvo vabi na zborovanje pred deželnim upravnim sodiščem. »Javnosti in tudi politikom hočemo poslati signal. Vprašati se moramo, kako bo v bodočnosti v Avstriji s prostovoljnim delom v društvih. Obhajali bomo neke vrste pogrebno slovesnost za prostovoljno delo. Ne želimo kakšnega kravala ali nemira, nam gre predvsem za prezenco. Javnost in tudi politiki naj spoznajo, da to številnim ljudem, pa tudi drugim kulturnikom in društvom ni vseeno, kako se bo to odločilo.«