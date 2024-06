Konec leta 2023 je bil po dvoletni modernizaciji ponovno odprt Podjunski most čez Dravo (Jauntalbrücke), eden najvišjih železniških mostov v Evropi. Vlaki bodo po njem vozili s hitrostjo do 250 kilometrov na uro. Zaključena so tudi dela na novem pločniku in kolesarski stezi. Od 24. junija dalje lahko kolesarji ponovno brez obvoza prečkajo most in nadaljujejo svojo pot po Dravski kolesarski poti. Edina izjema je razgledna ploščad na sredini mostu, ki ostaja zaprta zaradi zaključnih del.

Podjunski most čez Dravo ni le pomembna železniška povezava za turiste in domačine, temveč omogoča tudi prečkanje reke peš ali s kolesom. Nova ploščad na sredini mostu bo ponujala spektakularen razgled s skoraj 100 metrov višine nad Dravo.

Podatki o mostu:

Dolžina mostu: 428,26 m

Višina: 96 metrov nad vodno gladino

Skupna širina mostu: 13,10 m

4 stebrri, visoki med 60,45 m in 76,85 m