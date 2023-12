9. decembra, na predvečer mednarodnega dneva človekovih pravic, Urad za narodne skupnosti tradicionalno podeljuje nagrado dežele Koroške za človekove pravice. Letos sta jo prejela aktivistka Chantal Bamgbala in radio AGORA 105,5.

Koroška deželna nagrada za človekove pravice znaša 10 tisoč evrov, podeljuje pa se od leta 1993. Jubilejno 30. nagrado si delita mlada borka proti rasizmu Chantal Bamgbala iz Volšperka in celovški radio AGORA, ki v letošnjem letu praznuje 25. let večjezičnega oddajanja. Denarno nagrado si v enakem obsegu delita Radio Agora in Chantal Bamgbala.

Leta 1998 v Volšperku rojena Chantal Bamgbala je aktivistka, pisateljica in trenerka, ki šolarke in šolarje na delavnicah ozavešča o rasizmu in pravicah žensk. Je organizatorka Festivala afriške diaspore in vodja projekta Black Voices, torej Črni glasovi, katerega cilj je zvezno vlado pripraviti do izdelave nacionalnega akcijskega načrta za boj proti rasizmu. Nagrado za človekove pravice je prejela za delo z mladino na področju razgradnje predsodokov in posledične diskriminacije. »Zelo pomembno je, da lahko tukaj stojim kot temnopolta ženska«. Nagrada naj po njenih besedah »temnopolte ženske inspirira k zavzemanju za svoje pravice«.

Z leve: Deželni glavar Peter Kaiserm Chantal Bamgbala, Angelika Hödlin Gabriel Lipuš FOTO: LPD Kärnten/Bauer

Radio AGORA je deželno nagrado za človekove pravice prejel za uspešno prizadevanje, ki je manjšinam odprlo dostop do radijskega etra. Njegova posebnost je večjezični program, ki prispeva k sožitju med generacijami in kulturami. Nagrado sta sprejela bivša dolgoletna poslovodkinja Angelika Hödl in aktualni poslovodja Gabriel Lipuš. Ta se je zahvalil vsem svobodnim sodelavkam in sodelavcem, pa tudi nastavljeni redakciji. Lipuš je ob prevzemu nagrade parafraziral pisatelja Ericha Kästnerja z besedami, da »Kdor želi, najde poti, kdor ne, pa najde izgovore«.