Deset mrtvih po streljanju na graški gimnaziji Dreierschützengasse: Kako so Gradčani doživeli atentat?

Maksi Gallob, učitelj na graški gimnaziji Carnerigasse (34)

Nedavni strelski napad s številnimi žrtvami nas je zadel kot strela. V mestu prevladuje kolektivni šok. Na dan atentata smo med poukom športne vzgoje nad našimi glavami zaznali številne helikopterje. Takrat so krožile že prve informacije o tragediji v tri kilometre oddaljeni višji šoli.

Prve emocije so bile velika praznina, velikanski šok in globoka potrtost. Šolo so v zadnjih dneh obiskale psihologinje iz Koroške. Z dijakinjami in dijaki smo se o dogodku pogovarjali, molčali, žalovali in skušali najti odgovore na najtežja vprašanja. Do prejšnjega torka smo živeli v zavesti, da je šola varno zavetišče za odraščajoče, učiteljice in učitelje. Zdaj vemo, da se to lahko zgodi kjerkoli in težko je najti preventivne zakonske posege, ki bi takšno strašansko, katastrofalno dejanje lahko preprečili.