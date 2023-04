Ko se je bilo treba odločiti med služenjem vojaškega roka ali civilno službo, Damjan Smrtnik in Niko Markitz nista omahovala. Želela sta namreč delati na področju sociale in sta medtem postala dragocen del ekipe doma za starostnike Gregorhof v Železni Kapli, s katerim upravlja koroška Karitas. »Težko si je predstavljati, koliko hvaležnosti in spoštovanja sem deležen kot civilnik v domu,« z iskrico v očeh pripoveduje Damjan, absolvent Dvojezične trgovske akademije v Celovcu.

Njegov vrstnik Niko, ki želi študirati medicino, je maturiral na HTL, civilno službo pa je že vedno želel opravljati v dvojezični socialni ustanovi, kakršna je omenjeni Gregorjev dom. Damjan in Niko vsak dan pomagata pri pri­pravi zajtrka, pri vseh vrstah pomožnih del, pa tudi pri pripravah tedenske svete maše. »S svojim iskrenim in ekstrovertiranim značajem sta Damjan in Niko izredna obogatitev za sobivanje v domu.

Oba dobro utelešata vrednote Karitas, poleg tega pa imata srce na pravem mestu,« je nad obema civilnikoma navdušena administrativna vodja Gregorjevega doma Martina Radocha. Gre za najstnika z glasbeno žilico in veliko mero samostojnosti, najbolj pa jima ugaja zaupanje, ki ga uživata, in široko polje udejstvovanja, ki ga imata na voljo. »Nikoli ne bi hotela delati nekje, kjer ti ni treba vklopiti možganov in kjer samo čakaš, da končno mine delovni čas,« sta odločna Damjan in Niko. Pri koroški Karitas trenutno dela okoli 50 civilnikov, večina njih v enem od desetih domov za starostnike, a tudi v domu za brezdomce Eggerheim v Celovcu, pri socialnem svetovanju in upravljanju nepremičnin. Njihovi ekipi se lahko kot civilnik pridružite aprila, avgusta ali decembra, na leto je na voljo 78 mest.

Slike: Karitas Koroška