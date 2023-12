Katoliška cerkev po odločitvi papeža Franščiška v bodoče homoseksualnim parom ne bo več odrekala blagoslova, poroča Vatikan News. Kljub temu pa istospolni odnosi za Katoliško cerkev ostajajo greh, kakor tudi vsi spolni odnosi zunaj zakonske zveze. Blagoslov je v dokumentu vatikanskega Urada za doktrino vere opisan zgolj kot znamenje, da Bog sprejema vse. Ne sme se ga podeliti med mašo, zato pa zunaj liturgičnega konteksta lahko istospolni par od duhovnika tak blagoslov lahko dobi na romanju, zanj pa lahko zaprosi tudi na priložnostnem srečanju. Za Katoliško cerkev je bistveno, da tak blagoslov po zunanji obliki ne sme spominjati na poroko. Homoseksualni par, ki prejme blagoslov Katoliške cerkve, v očeh Cerkve še dalje ne velja za poročenega, njuna njuna zveza pa ni istovrstna zakonski zvezi moškega in ženske. Vatikanski dokument govori o tem, da se tovrstni blagoslov »lahko podeli vsem, ne da bi kaj zahtevali za to«, da bi ljudje čutili, da so kljub napakam blagoslovljeni in jim »nebeški oče kljub njihovim težkim napakam želi dobro«. Blagoslovi se istosploni par, ne pa njuna zveza.

Krški škof Jože Marketz

FOTO: Vincenc Gotthardt

Še leta 2021 je Urad za doktrino vere prepovedal blagoslov istospolnih parov, kar je po besedah krškega škofa Jožeta Marketza »številne ljudi upravičeno ranilo in prizadelo«. Škof Marketz je izrazil »veselje in hvaležnost« ob zadnji odločitvi Vatikana. Kot pravi škof, je bilo zanj »zmeraj jasno, da istospolnih parov na smemo obravnavati kot drugorazredne kristjane«. Vatikanska odločitev o blagoslovu istospolnih parov ustreza želji krškega škofa po Cerkvi, v kateri je prostor za vsakega in vsako, ne glede na spolno orientacijo.