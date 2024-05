Leta 1979 rojeni ilustrator David Kassl prihaja iz Šentjakoba v Rožu. Četrt stoletja grafični oblikovalec knjig živi in dela na Dunaju, kjer z ženo in otrokoma redno obiskuje otroške gledališke predstave v okviru abonmaja SIDEK. »Nazadnje sem v Novicah svoj strip Asterič in Obelnik objavil leta 2017, zdaj pa je čas, da se moja junaka znova predstavita,« pravi Kassl. »Jaz sem sedem let starejši, Asterič in Obelnik pa sta ostala ista.« Stripi Davida Kassla se bodo odslej izmenjevali z ilustracijami Mirka Malleja.