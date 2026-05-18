Anica Wurm-Olip po 60 letih dela predala Obirsko kroniko 

»Tedaj sem se zelo zanimala za fotografije. Ko so bile ohceti, so moji trije bratje nanje vabili goste. In potem so dobili slike. Zbirala sem slike vseh kmetov in ohceti.« Zatem je začela zbirati časopisne članke, raziskovati arhive, opravljati pogovore s starejšimi domačini in iskati imena ljudi na starih družinskih fotografijah.
60 let in vsaj šest zajetnih map kasneje je Anica Wurm-Olip v soboto, 9. maja, po materinski proslavi pri Kovaču gostilničarju Francu Haderlapu in Avgustinu Brumniku, predsedniku Slovenskega prosvetnega društva Valentin Polanšek, predala svojo Obirsko kroniko. Njena največja želja je, da bi ta material kdo uredil in izdal v knjižni obliki. Zaenkrat bodo domačini Obirja lahko o preteklosti svojega kraja in prednikov vpogled dobili pri Kovaču, kjer je shranjena Obirska kronika. Prav pri Kovaču je leta 1946 začasno delovala ljudska šola. »Zelo me je zanimalo, od kod pride ime Obirsko, Ebriach. Odgovor se skriva v slovenskem imenu oborje, odtod pride ime Obirja. To je omenjeno v kroniki leta 1454. Leta 1467 je Obirsko postalo samostojna fara, v katero spadajo tudi Korte.
Prebivalci so bili povečini kmetje in gozdni delavci, potem pa tudi rudarji. V kolektivnem registru leta 1696 je omenjena prodajna pogodba za pravico do rudarjenja na Obirju, ki jo je samostan Šentpavel prodal grofu Wilhelmu von Attemsu. Kopali so srebro, svinec in celo baker. V kroniki so slike hiš od Šajde preko Obirskega do Železne Kaple od leta 1900 do danes, pa tudi vsa družinska, hišna in ledinska imena ter tudi hišne številke. A tudi zgodbe o pregnanstvu, partizanstvu, vojni in pomanjkanju.« Avgustin Brumnik, predsednik SPD Valentin Polanšek je od Anice Wurm-Olip prevzel njeno Obirsko kroniko. »Ne vem, kdo še zbira, kdo ima tako izčrpno zbrano dokumentacijo o Obirskem, kot je ta Aničina. To je veliko dela, če iščeš po Novicah ali Nedelji, po Slovenskem vestniku, Našem tedniku, arhivih in kronikah. Zdaj je vse zbrano na enem mestu pri Kovaču. Za izdajo knjige pa bi bilo treba koga zaposliti za najmanj pol leta.«
