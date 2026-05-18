Anica Wurm-Olip po 60 letih dela predala Obirsko kroniko 

Prebivalci so bili povečini kmetje in gozdni delavci, potem pa tudi rudarji. V kolektivnem registru leta 1696 je omenjena prodajna pogodba za pravico do rudarjenja na Obirju, ki jo je samostan Šent­pavel prodal grofu Wilhelmu von Attemsu. Kopali so srebro, svinec in celo baker. V kroniki so slike hiš od Šajde preko Obirskega do Železne Kaple od leta 1900 do danes, pa tudi vsa družinska, hišna in ledinska imena ter tudi hišne številke. A tudi zgodbe o pregnanstvu, partizanstvu, vojni in pomanjkanju.« Avgustin Brumnik, predsednik SPD Valentin Polanšek je od Anice Wurm-Olip prevzel njeno Obirsko kroniko. »Ne vem, kdo še zbira, kdo ima tako izčrpno zbrano dokumentacijo o Obirskem, kot je ta Aničina. To je veliko dela, če iščeš po Novicah ali Nedelji, po Slovenskem vestniku, Našem tedniku, arhivih in kronikah. Zdaj je vse zbrano na enem mestu pri Kovaču. Za izdajo knjige pa bi bilo treba koga zaposliti za najmanj pol leta.«