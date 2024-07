Tone Opetnik izhaja iz Zadjakove družine v Dobu in je leta 1967 maturiral na Slovenski gimnaziji. Že kot dijak je bil zelo povezan tudi z glasbo. V dijaškem domu Heimlinger je bil tudi član skupine Sonny Boys, pri kateri sta med drugim prav tako igrala poznejši pevovodja MoPZ Vinko Poljanec Franc Starz in Hermann Fritz. Morda je bil ta ali oni presenečen, da je Opetnik postal duhovnik, vsekakor pa je bila ta njegova odločitev blagoslov za farane, ki jih je oskrboval ali jih še vedno oskrbuje kot dušni pastir. Pri Sv. Luciji pri Dobu, ki spada pod žvabeško faro in kjer je čehmešter (cerkovnik) Tonetov brat Ciril Opetnik, je Tone Opetnik julija 1974 pel novo mašo. Medtem že 45 let vodi faro Grabštanj, kjer je v nedeljo, 14. julija obhajal tudi zlato mašo. Minulo nedeljo pa jo je ponovil pri Sveti Luciji pri Dobu, tam, kjer je pred 50 leti, julija 1974, bila tudi primicijska slovesnost. Kot že pred 50 leti so tudi minulo nedeljo člani žvabeškega farnega sveta in vaška skupnost Dob pripravili Zadjakovemu Toneju lepo slovesnost. Glavna organizatorka slovesnosti je bila članica žvabeškega farnega sveta Anica Dobnig. Že nekaj dni prej so Dobljani in Dobljanke pletli vence in pripravili ob vhodu cerkve napis z besedami »Pozdravljen zlatomašnik«. Prav tako so se zelo izkazali dobljanski gasilci, katerih vrhovni poveljnik je Mihej Müller. Poskrbeli so, da so po slovesnem bogoslužju lahko udeleženci uživali ob okusni jedači in pijači. Prav tako so zlatomašniku čestitali predsednica žvabeškega farnega sveta Martina Urban, pliberški mestni svetnik Marko Trampusch in Franc Hirm, ki mu je izročil tudi okusno klobaso, veliko 160 cm – prav toliko, kot je baje visok tudi novomašnik.