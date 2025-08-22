Zlata maša Jurija Bucha

Ob 13.00 uri je v nabito polni farni cerkvi v Šentjakobu daroval jubilejno sv. mašo, ki sta jo zaznamovala velika hvaležnost in živo sooblikovanje faranov, sorodnikov, prijateljev in znancev.
Praznovanje se je nadaljevalo na dvorišču šentjakobskega farovža, kjer so Juriju Buchu glasbeno čestitali tercet bolgarskih pevk, skupina akzent ter jubilantov svak Toni Boschitz. Z besedami pa so se jubilantu zahvalili in mu čestitali zastopniki vseh treh far, šentjakobski župan ter zastopnika kulturnega društva Rož in volilne skupnosti SGS.
Posebno in zelo osebno darilo so Juriju Buchu, ki je naknadno praznoval tudi svoj 75. rojstni dan, podarili zastopnici in zastopnika »njegovih« far: originalo skico Wernerja Berga z nove maše leta 1975, na kateri je upodobljen tedanji novomašnik Jurij Buch.
